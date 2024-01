SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Ton Ferreira, 34, está desaparecido há uma semana.

QUEM É ELE?

Everton da Silva Ferreira tem quase 20 anos de carreira na música. Ele começou a se apresentar aos 15 anos, com apoio do irmão.

Já atuou com bandas e em dupla, mas hoje segue carreira solo. Ele se apresenta em casas noturnas e em eventos fechados, principalmente na região do Vale do Paraíba.

Ton é casado com Adriele Stephanie, que anunciou o seu desaparecimento. Os dois são pais de Alana.

O artista também é mestre de capoeira. Ele acumula quase 39 mil seguidores no Instagram.

DESAPARECIMENTO

O cantor desapareceu há uma semana em São José dos Campos (SP). Ele foi visto pela última vez na madrugada da última sexta-feira (5) e desapareceu após deixar um show na cidade do interior paulista.

Cantor dava carona ao tecladista de sua banda. "De acordo com a esposa do homem, ele saiu para cantar em um estabelecimento. No fim do show, foi levar o seu tecladista para casa, mas acabou não voltando. O último contato realizado foi às 4h34", afirmou a Polícia Civil do Estado de São Paulo a Splash.

Mulher do cantor, Adriele Stephanie publicou uma mensagem afirmando que divulgará nas redes sociais caso Ton seja encontrado. "Estou com minhas crianças e bebê pequeno, não tenho condições físicas e nem financeiras de ficar rodando a cidade atrás, e nem como conversar com todo mundo."

"Quem souber de alguma coisa, pode me ligar no horário que for", concluiu a mulher do músico nos stories do Instagram.