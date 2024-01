SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Margot Robbie, 33, disse que planeja "desaparecer das telas" por um tempo.

A atriz que estrelou "Barbie" contou que planeja uma pausa na carreira de atuação. "Acho que todos estão provavelmente cansados de me ver por enquanto. Eu devo sumir das telas por um tempo. Sinceramente, se eu fizesse outro filme cedo demais, as pessoas diriam: 'Ela de novo? Acabamos de ter um verão inteiro com ela. Já deu'", disse, em entrevista ao portal de notícias americano Deadline.

"Eu não sei o que vou fazer [como atriz] depois, mas espero que seja daqui um tempinho", acrescentou.

Margot, no entanto, ressaltou que continuará trabalhando como produtora. Todo mundo fica tipo: 'Você vai tirar um tempo?'. E eu: 'Você sabe que sou produtora, certo? Nós não tiramos tempo'".