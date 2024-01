SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ehren Kruger, co-escritor de "Top Gun: Maverick", que se tornou o filme de maior bilheteria da carreira de Tom Cruise, está trabalhando em um roteiro para um novo filme de "Top Gun".

Segundo o The Guardian, o novo longa reunirá Cruise com Miles Teller e Glen Powell. O diretor ainda não foi confirmado, mas Joseph Kosinski, responsável por comandar o filme de 2022, está no radar.

Em "Top Gun: Maverick", Cruise foi o piloto da marinha Pete "Maverick" Mitchell, espécie de guru de uma nova geração de caças, que inclui Bradley "Rooster" Bradshaw, vivido por Teller, e Jake "Hangman" Seresin, interpretado por Powell.

O sucesso foi uma sequencia tardia para o filme original, de 1986, "Top Gun", que acumulou mais de US$ 1,49 bilhão em bilheterias de todo o mundo. O longa era o de maior sucesso de Cruise até "Missão Impossível ?Fallout", de 2018.

A notícia do novo filme acontece no momento em que Tom Cruise é disputado por grandes estúdios de Hollywood. A Warner Bros. e Discovery anunciou um contrato não exclusivo com o ator para "desenvolver filmes teatrais originais e de franquia", mas os direitos de "Top Gun" estão com a Paramount, assim como aqueles de "Missão Impossível", que terá um novo filme previsto para 2025, com direção de Christopher McQuarrie.