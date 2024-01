SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval de rua de São Paulo só está marcado para começar oficialmente no dia 10 de fevereiro ?com um esquenta no fim de semana anterior, é claro?, mas ainda em janeiro o calendário da cidade já pipoca com ensaios de blocos e festas que arrecadam fundos para os desfiles.

As opções são tão diversas quanto a folia na capital paulista. Até fevereiro chegar, grupos que se dedicam às mais clássicas marchinhas ou à música pop fazem eventos espalhados pela cidade e ocupam casas de show, bares e também as ruas.

Veja, a seguir, opções para garantir o seu esquenta.

*

Acadêmicos do Baixo Augusta

O maior bloco de Carnaval paulistano faz ao menos três ensaios gratuitos até o dia oficial de seu desfile, em 4 de fevereiro, quando comemora 15 anos de trajetória sob o tema "Resiste Amor em SP". O primeiro deles, no dia 14, terá participações da bateria, de Simoninha e de outros convidados.

Galpão Cultural do MST - al. Eduardo Prado, 460, Campos Elíseos, Instagram @academicosdobaixoaugusta. 14, 21 e 28/1, às 14h. Grátis e sujeito à lotação

Agora Vai

O bloco fundado na Barra Funda e com duas décadas de trajetória já esquenta sua Bateria Dengosa pela cidade. No Sesc, em formato de cortejo, ensaia repertório com as marchinhas autorais que embalam anualmente seus desfiles e também canções marcantes do carnaval paulistano.

Sesc 24 de Maio - r. 24 de Maio, 109, República, Instagram @blocoagoravai. Sáb. (20), às 17h. Grátis

Bloco do Silva

O cantor capixaba amarra repertório de axé, MPB e pop nesta apresentação que antecipa o Carnaval com participações de Marcelo D2, além de shows completos de Jorge Aragão, Melly, Pathy de Jesus e DJ set da festa Discopédia.

Memorial da América Latina - av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Sáb. (27), às 13h. A partir de R$ 250 em Sympla

CarnaUol

A nona edição do festival que antecipa o Carnaval em São Paulo prepara sete apresentações e oito horas de festa ?tocam Daniela Mercury, Joelma, Monobloco, Banda Eva, Gloria Groove, Maiara e Maraisa e a DJ Bárbara Labre.

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, Instagram @allianzparque. Sáb. (27), às 12h30. A partir de R$ 250 em Ingresso.com

Cornucópia Desvairada

Frevo, samba, ska, funk e carimbó se misturam no som desta fanfarra bem paulistana que toca faixas de seu disco de estreia "Saliva" (2022), produzido por Thiago França, em quatro apresentações na Casa de Francisca.

Casa de Francisca - r. Quintino Bocaiúva, 22, Centro, Instagram @cornucopia.desvairada. Sáb. (13), às 15h e dom., às 12h e 15h. A partir de R$ 128, com almoço, em Pixel Ticket

Ensaios da Anitta

Usando as escolas de samba como tema, a artista faz maratona de ensaios carnavalescos pelo Brasil com repertório que inclui canções autorais e versões. Em São Paulo, uma das convidadas confirmadas para a festa é Claudia Leitte.

Memorial da América Latina - av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Instagram @ensaiosdaanitta. Qui. (25), às 12h. A partir de R$ 320 em Ingresse

A Espetacular Charanga do França

Criado para relembrar a sonoridade das charangas de estádios de futebol, o projeto do saxofonista Thiago França, integrante da banda Metá Metá, faz ensaios com seus músicos de sopro e percussão em ao menos duas ocasiões antes do cortejo oficial.

Mundo Pensante - r. Treze de Maio, 830 - Bela Vista, Instagram @charangadofranca. Ter. (16), às 21h. A partir de R$ 15 em By Inti

Conceição Discos - r. Imaculada Conceição, 151, Vila Buarque,. Dom. (28), às 10h. Grátis

Filhos de Gil

A fanfarra fundada em 2017 mergulha na discografia de Gilberto Gil e toca canções como "Toda Menina Baiana", "Palco" e "Realce" explorando ritmos como o samba, o baião e o reggae neste ensaio pelas rampas do Sesc 24 de Maio e no Clube Redoma.

Sesc 24 de Maio - r. 24 de Maio, 109, República, Instagram @filhosdegil. Sáb. (13), às 17h. Grátis

Clube Redoma - Treze de Maio, 825, Bexiga. Dom. (14), às 17h. A partir de R$ 35 em By Inti

Gambiarra

A festa itinerante que foi criada há 15 anos e virou bloco de Carnaval faz esquenta na Audio e celebra os 25 anos de carreira da cantora baiana Gilmelândia, que grava um DVD na noite.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, Instagram @gambiarraafesta. Sáb. (20), às 22h. A partir de R$ 50 em Sympla

Ilú Obá De Min

As duas décadas de existência do bloco afro formado por mais de 400 mulheres são comemoradas no ensaio antes que o grupo homenageie a família Franco, de Marielle, em seu desfile. A noite também DJ set de Evelyn Cristina, criadora do Balaio Groove e ritmista do Ilú Obá.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, Instagram @iluoba. Dom. (21), às 18h30. A partir de R$ 60 em Sympla

Monobloco

Um dos mais conhecidos blocos de Carnaval do Rio de Janeiro faz seu último esquenta antes que desfile no dia 4 de fevereiro, no Parque Ibirapuera. Neste ano, homenageia Jorge Aragão e passa também por canções de Jorge Ben Jor e Alceu Valença, entre outros.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, Instagram @monoblocooficial. Sex. (19), às 22h. A partir de R$ 50 em Ticket 360

Minhoqueens

O bloco LGBTQIA+ fundado pela drag queen Mama Darling dá gostinhos do que faz o trio que arrasta multidões no carnaval paulistano. A primeira data, no dia 13 deste mês, tem um baile de máscaras; a segunda tem participação da dupla Irma?s de Pau e, já em fevereiro, uma edição na Audio tem show da drag queen Aretuza Lovi.

Club Hotel Cambridge - r. João Adolfo, 126, centro, Instagram @minhoqueens. Sáb. (13), às 23h. A partir de R$ 20 em Sympla Estação Marquês - av. Marquês de São Vicente, 412, Barra Funda. Sex. (26), às 23h. A partir de R$ 70, open bar

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 2/2, às 23h. A partir de R$ 20 em Sympla

Ritaleena

O bloco que homenageia Rita Lee faz, em 2024, seu primeiro desfile após a morte da cantora, em maio do ano passado. No ensaio, antecipa as versões de canções como "Ovelha Negra" e "Mania de Você", que no desfile são repaginadas com toques de ritmos como o frevo e o samba reggae. A DJ Renata Corr abre e fecha o evento.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, Instagram @bloco_ritaleena. Qui. (25), às 15h30. A partir de R$ 60 em Sympla