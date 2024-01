ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Após quatro temporadas, a Globo voltará a ter direitos de jogos do Campeonato Carioca. Nesta sexta (12), o Vasco vendeu seus jogos em casa para o grupo de mídia, que os exibirá no SporTV, seu canal esportivo na TV paga, e no Premiere, serviço de pay-per-view da empresa.

Ao todo, serão ao menos seis jogos na primeira fase, todo eles com mando do Vasco, além de eventuais confrontos na semifinal e final em que a equipe não for visitante no certame de futebol.

Logo na primeira rodada, o time comandado pelo argentino Ramón Díaz recebe o Boavista, em seu estádio, na próxima quinta-feira (18), a partir das 19h30. Na sexta rodada, o SporTV e o Premiere exibem o clássico diante do Flamengo também terá cobertura dos dois canais da Globo.

Será a retomada da Globo com o Campeonato Carioca após quatro temporadas. A emissora rescindiu o contrato que tinha com o Estadual do Rio em 2020, quando teve uma briga com o Flamengo, que recusou a proposta da emissora pelos direitos.

O caso parou na Justiça, em uma briga da TV com a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), que não foi finalizada até agora.

Para 2024, Band, Canal Goat e Cazé TV também transmitem jogos do Carioca. O Campeonato Carioca tem, ao todo, 11 rodadas na primeira fase - denominada Taça Guanabara. Os quatro melhores times avançam para a semifinal, que acontecem em duelos de ida e volta.

Quem passar vai para a decisão, também disputada em duas partidas. Os quatro clubes classificados entre o 5º e o 8º lugares ao fim da Taça Guanabara jogarão as semifinais da Taça Rio, que não têm qualquer ligação com as finais do Campeonato Carioca.

Segue abaixo a lista de jogos do Vasco no Campeonato Carioca que terão a cobertura dos canais esportivos da Globo:

- 18/1: Vasco x Boavista, às 19h30 (Primeira rodada)

- 25/1: Vasco x Madureira, às 20h (Terceira rodada)

- 3/2 ou 4/2: Vasco x Flamengo - Horário a definir (Sexta rodada)

- 7/2 ou 8/2: Vasco x Audax - Horário a definir (Sétima rodada)

- 24/2 ou 25/2: Vasco x Volta Redonda - Horário a definir (10ª rodada)

- 2/3 ou 3/3: Vasco x Portuguesa - Horário a definir (11ª rodada)