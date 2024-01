RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Evaristo Costa, 47, foi internado em um hospital da cidade de Cambridge, Inglaterra, por complicações relacionadas a Doença de Crohn, um distúrbio inflamatório do trato gastrointestinal. Em suas redes sociais, o ex-apresentador da Globo e da CNN Brasil contou ter dado entrada na emergência da unidade de saúde na manhã nesta sexta-feira (12).

"E minha 'querida' Doença de Crohn me trouxe de novo para o médico com algumas complicações", começou ele explicando os problemas e os sintomas que enfrenta por causa da doença. "Tenho fortes dores abdominais, além de muita diarreia, febre e perda de peso. Isso tudo me leva a fraqueza, fadiga", contou ele, que chegou a tomar morfina para diminuir as dores.

Evaristo ainda comentou as complicações da doença crônica diagnosticada há alguns anos. "A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções".

Em novembro, o jornalista precisou ser internado e o diagnóstico foi erisipela, um tipo de infecção de pele na perna. "Nem tudo são flores! Olha eu aí de novo num hospital, que fase hein", escreveu ele, dando a entender que a enfermidade era uma consequência da Doença de Crohn.