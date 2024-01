ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A RedeTV! decidiu tirar do ar a chamada Sessão Dorama, que exibias os chamados doramas, produções com tom de novela produzidas na Coreia do Sul. A atração ia ao ar às 18h, no final da tarde.

Segundo apurou a Folha de S.Paulo, o motivo da saída do ar foi a baixa audiência dos projetos apresentados no segundo semestre de 2023. Os programas também não trouxeram o faturamento esperado nem repercussão nas redes sociais.

Em seu lugar, a RedeTV! colocou no ar o programa A Hora do Zap, que já é conhecido como o tapa-buraco de todas as faixas na emissora de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho.

Entre as produções que foram apresentadas estiveram "Descendentes do Sol", "A Lenda: Um Luxo de Sonhar" e "W-Dois Mundos".

As duas primeiras não são inéditas na TV aberta e já haviam sido transmitidas no extinto canal Loading (2020-201). A terceira encontra-se disponível no catálogo do HBO Max.

A que mais deu audiência foi "Descendentes do Sol", mostrada entre agosto e setembro, que marcou índices na casa dos 0,3 pontos de audiência na Grande São Paulo. As outras alcançaram apenas 0,1 ponto. Cada ponto equivale a cerca de 207 mil indivíduos na capital paulista.

Na internet, os doramas são um grande sucesso. A Netflix investe na produção de doramas originais, por exemplo, e muitos deles conseguem grandes índices de horas assistidas.

Já a HBO Max e até o Globoplay tem produções do gênero, e conseguem êxito também. Mas a primeira experiência em TV aberta foi nada positiva.

Procurada, a RedeTV! confirma a informação.