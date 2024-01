SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ano em que acontece a segunda participação do skate como modalidade olímpica -que já conta com destaques brasileiros, como Rayssa Leal, Kelvin Hoefler, Pâmela Rosa, Letícia Bufoni, Pedro Barros, Luiz Francisco e Pedro Quintas-, o Farol Santander recebe a exposição "Anatomia Skate" e mostra detalhes do esporte que chegou no Brasil na década de 70.

O evento, com curadoria de Cesar Gyrão, apresenta mais de cem objetos que percorrem a história do skate até os dias atuais. No local, é possível encontrar um Roller Derby original, o primeiro produzido em escala comercial no mundo, em 1959.

Uma linha do tempo também exibe a evolução do skate com imagens de fotógrafos da modalidade: Klaus Mitteldorf, Roberto Price, Jair Borelli, Fernando Moraes, Ivan Shupikov e Julio Detefon, por exemplo.

Entre os destaques da exposição "Anatomia Skate", está uma guitarra Gibson, modelo Les Paul, que pertencia a Alexandre Magno Abrão, o Chorão, skatista e líder do grupo Charlie Brown Jr.

A exibição conta com maquetes de skateparks, como da antiga pista Wave Park, de 1977, e o novo Vale do Anhangabaú, na região central de São Paulo, além de uma sala com projeções para que o visitante veja os diferentes terrenos possíveis para se andar de skate.

A mostra fica em cartaz no 20º andar do centro de cultura, empreendedorismo e lazer até domingo, 24 de março. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no site do Farol Santander e custam R$ 40 (inteira).