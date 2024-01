SÃO PAULO, SP (FOLHAO compositor João Roberto Kelly, autor da famosa marchinha "Cabeleira do Zezé", lançou esta semana uma nova música do gênero.

A faixa "Romeu ou Julieta", cantada por Maria Alcina, foi disponibilizada na última quinta-feira (11) no Spotify.

Kelly é considerado o último nome vivo da chamada era de ouro das marchinhas de Carnaval. Além de contribuições clássicas para a época, ele também se destacou por incorporar elementos da comunidade LGBTQIA+ em suas letras.

Em 1964, ele trabalhou no repertório do primeiro show musical de travestis do Brasil, o "Les Girls".