SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira, 41, falou ao Fantástico (Globo) sobre as críticas que recebeu em relação a seu corpo nas últimas semanas na internet. Os comentários começaram no dia 20 de dezembro, quando o nome da atriz foi parar na lista de assuntos mais comentados do Twitter depois que ela participou de um evento na quadra da Grande Rio, escola de samba da qual é rainha de bateria.

Para alguns internautas, ela teria "dado uma engordada" e "perdido a forma"; outros ainda completavam dizendo que "a idade chega para todos". Por outro lado, muitas pessoas rebateram dizendo que Paolla tem um corpo "real" e que adorariam chegar à idade dela com um corpo similar. O debate tomou conta da internet, com muitas pessoas apontando a misoginia e gordofobia dos comentários.

Ao dominical, a atriz falou sobre a pressão estética exercida sobre o corpo da mulher e sobre como isso aumenta no período de Carnaval. "Corpo de Carnaval é o meu, o seu, o de quem está assistindo à gente", afirmou. "É o famoso corpo real, que todos são."

Em chamada do programa, publicada nas redes sociais, ela e a repórter Ana Carolina Raimundi enumeram que as mulheres, ao contrário do que muita gente parece acreditar, têm poros, celulite, linhas de expressão e dobras. "Ainda bem se não a gente sentava, não se mexia", ri Paolla.

"É uma grande novidade, as pessoas não estavam preparadas para isso", diz a jornalista. "Desculpa ter que dar essa notícia", brinca a atriz, que ainda leva na esportiva quando ouve o comentário de como as pessoas têm coragem de fazer qualquer crítica ao corpo dela: "A gente também tem coragem de fazer algumas coisas; deixa isso com a gente (risos)".