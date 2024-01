SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Primetime Emmy, maior prêmio da televisão e do streaming americano, está marcado para esta segunda-feira, dia 15, a partir das 22h do horário de Brasília. No Brasil, é possível acompanhar ao vivo pelo canal pago TNT e pela HBO Max.

O tapete vermelho da cerimônia começa antes, às 20h, no canal E!. A apresentação será do ator e comediante Anthony Anderson.

A 75ª edição da premiação da Academia de TV, que entrega o troféu, foi impedida de acontecer em setembro por causa das greves que roteiristas e atores iniciaram no ano passado.

A série "Succession" é a campeã de indicações. A produção foi indicada 27 vezes, incluindo, na ala de drama, a melhor série, ator -Brian Cox, Kieran Culkin e Jeremy Strong-, atriz -Sarah Snook-, ator coadjuvante -Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Alan Ruck e Alexander Skarsgard-, e atriz coadjuvante, para J. Smith-Cameron.

Na sequência, aparecem "The Last of Us" e "The White Lotus", da mesma HBO, com 24 e 23 menções cada. Elas figuram, ambas, nas corridas dramáticas de melhor série. A primeira também tem chances em ator e atriz, com Pedro Pascal e Bella Ramsey, e a segunda domina as categorias de coadjuvantes -emplacou quatro de oito indicados em ator e cinco de oito na de atriz.

Outros indicados populares são "Barry", "A Maravilhosa Sra. Maisel", "Better Call Saul" e "Ted Lasso".