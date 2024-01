SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi justamente a fama de casca dura que atraiu Geraldo Luís a trabalhar com Marlene Mattos, ex-empresária e atual desafeto de Xuxa. Amigos desde 2007, os dois estão trabalhando juntos no novo programa do jornalista, Geral do Povo, que estreia neste domingo (14), na RedeTV!.

Com a atração, o apresentador volta a comandar um dominical oito meses após deixar a Record, sua casa por 16 anos --ele também comanda o Ultra Show, que vai ao ar às terças-feiras na mesma emissora. Já a volta ao dia mais concorrido da semana se dá quase 5 anos após a saída do Domingo Show, na emissora dos bispos.

Luís, que diz preferir ser chamado de comunicador do que apresentador, ressalta que domingo é o dia mais importante da televisão, por isso, a guerra é maior. A vontade de bater Luciano Huck, Eliana e Rodrigo Faro foi que o fez contratar Marlene, que tem na bagagem a "ousadia e falta de vergonha de ousar". "Ela está com um tesão absurdo nesse programa", afirma ele em entrevista ao F5. "Aos 73 anos, a Marlene é um vulcão total em erupção. Não temos uma superprodução, mas vamos vencer e impressionar pela ousadia e simplicidade."

Quando ainda era repórter policial no interior de São Paulo, Geraldo Luís foi ao escritório da empresária no Rio de Janeiro pedir uma oportunidade. Não aconteceu na época, mas, em 2007, já na Record, ela o reconheceu e o telefonou.

"Eu disse que um dia queria que ela trabalhasse comigo, mas ela respondeu que não queria voltar. Anos se passaram e, antes da pandemia, ela me falou 'se precisar de mim, tem uma amiga'. Quando a RedeTV! me procurou, eu a cobrei (risos)."

O jornalista ressalta que a diretora continua carrasca e durona, mas que o tempo a deixou mais mole. Ele afirma que os dois discutem ("normal, como sempre acontece"), e que, na troca de ideias, a palavra final é de Marlene.

"É mais fácil trabalhar com alguém como a Marlene, que tem uma personalidade verdadeira. É um excesso de verdade. É mais estreito, mais curto e mais rápido de resolver com a personalidade dela", diz.

Xuxa e a diretora trabalharam juntas por 18 anos e romperam a parceria em 2002. A apresentadora já afirmou que se sentia como um "fantoche" de Marlene e expôs os comportamentos abusivos que teria sofrido.

"Uma coisa que Marlene tem até hoje e que é inegável: é a mesma que defende e que protege o artista ferozmente", suaviza o novo parceiro. "Continua com essa fama que todo mundo fala, mas está mais leve e tranquila. Mais humana. Quando eu digo 'você tem que me ouvir', ela fala 'tá, mas vai rápido'."