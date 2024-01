SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos jogadores do Manchester City está no centro de boatos de traição. O lateral Kyle Walker, de 33 anos, teria se envolvido com uma influenciadora durante o casamento com Annie Kilner, que resultou em um filho.

Na última semana, a ex-mulher anunciou a separação em uma postagem e pediu por privacidade. Eles se conheceram ainda na infância e têm três filhos juntos. No entanto, está não é a primeira vez que o atleta é acusado de infidelidade.

O jogador já é pai do primeiro filho da influenciadora Lauryn Goodman e, em agosto passado, ela deu à luz a um segundo bebê. A identidade do pai é mantida em segredo, mas ela afirmou apenas que ele era um jogador de futebol. Rumores que circulam na imprensa britânica dizem que Lauryn contatou Annie para contar que Walker era também o pai desta criança.

Na postagem com o anúncio do rompimento, Annie afirmou que os dois não moram mais na mesma mansão. Com os crescentes boatos, Kyle publicou um pedido de desculpas público à ex-mulher e disse sentir muito por todo o sofrimento que causou a ela.