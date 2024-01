SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um conjunto de roteiros de "Friends" achados em uma lixeira foram vendidos por 22 mil libras esterlinas (cerca de R$ 136 mil) em um leilão no Reino Unido. Os documentos tratavam de dois episódios da comédia televisiva que se passavam em Londres e são relativos ao final da quarta temporada, exibida em 1998.

De acordo com a BBC, os roteiros foram encontrados por um ex-empregado dos estúdios Fountain, em Wembley, onde dois episódios da sitcom foram filmados. Eles conteriam rascunhos que não necessariamente foram ao ar.

A casa de leilões Hanson Ross disse à BBC que o preço do conjunto escalou muito rapidamente, o que fez com que a estimativa de que valesse de 600 a 800 libras esterlinas (R$ 3.700 a R$ 4.950) fosse superada com folga. Foram 219 lances.

O comprador, que não teve seu nome revelado, fez seu lance de forma online. Além das 22 mil libras esterlinas, ele teve que pagar algumas taxas, fazendo com que o preço final tenha chegado a 28.864 libras esterlinas (R$ 178.608).

Os roteiros eram da primeira e da segunda parte do episódio duplo "The One with Ross's Wedding" ("Aquele com o Casamento do Ross"). A casa de leilões disse que não é possível precisar a quem eles pertenceram, mas que deve ter sido a alguém do elenco ou da equipe do programa.

O vendedor contou que havia esquecido que tinha deixado esse material em uma gaveta, onde o encontrou recentemente durante uma faxina. Ele disse acreditar que o roteiro "mereciam pertencer a um grande fã de 'Friends'."