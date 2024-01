SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mineira Thalyta foi a segunda eliminada do BBB 24. Ela recebeu apenas 22,71 % dos votos para ficar no reality após protagonizar discussão com o também emparedado Juninho.

A sister foi para a berlinda depois de receber o contra-golpe de Juninho, seu desafeto na casa.

Competiram com ela no paredão o baiano Davi, que recebeu o maior percentual da votação, 52,15% e o próprio Juninho, 25,14%.

Thalyta e Juninho discutiram durante esta sexta (12) e o entrevero seguiu até a madrugada do BBB 24. Nas primeiras horas deste sábado (13), o brother entrou no banheiro e relatou a sua versão da briga para parte dos homens. Ele só não esperava que a sister fosse aparecer ali para confrontá-lo diante do grupo.