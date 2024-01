SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Harrison Ford, 81, que dentre muitos papeis interpretou Indiana Jones, foi homenageado nesta noite pelo Critics Choice Awards 2024 com o "Career Achievement Award" - "Prêmio de Realização Profissional", em tradução para o português.

Harrison Ford recebeu uma homenagem por toda sua carreira na 29ª edição do Critics Choice Awards.

A homenagem celebra todo filmografia do ator, que apesar de atuar em longas e franquias que arrecadaram milhões, foi indicado apenas uma vez ao Oscar, em "A Testemunha", de 1985.

Quem entregou o prêmio foi James Mangold, diretor de "Indiana Jones" e a "Relíquia do Destino".

Harrison fez discurso emocionado:

"Antes de tudo, estou muito feliz por estar aqui esta noite para ver no que o nosso negócio está se transformando, e todas as pessoas talentosas que estão recebendo oportunidades que provavelmente não teriam existido no início da minha carreira", disse Harrison Ford, ao receber homenagem no Critics Choice Awards

"Estou aqui por causa de uma combinação de sorte e o trabalho de maravilhosos escritores, diretores e cineastas. Eu me sinto extremamente sortudo. Estou feliz por essa honra, e eu aprecio muito", disse Harrison Ford, ao receber homenagem no Critics Choice Awards

O ator também aproveitou para exaltar sua esposa, e fez questão de dizer o quanto ela o ajuda: "Quero agradecer à minha adorável esposa, Calista Flockhart, que me apoia quando preciso de muito apoio".

"E eu preciso de muito apoio", reforçou ele, fazendo a plateia rir.

"Estou profundamente feliz por ter tido as oportunidades que tive, e estou grato. Obrigado", agradeceu. "Não vou tomar mais do seu tempo. Obrigado", finalizou.