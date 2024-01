RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma voz poderosa, um estilo único e uma legião de fãs fervorosos, o cantor Jão inicia em São Paulo, no sábado, dia 20 de janeiro, a grande turnê de seu quarto álbum, Super, que passará por grandes arenas e estádios em 14 cidades de todas as regiões do país.

Na intitulada SUPERTURNÊ, Jão vai revisitar sucessos dos seus três primeiros álbuns, além de apresentar as novas músicas do seu disco mais recente. Cada disco do cantor é dedicado a um elemento da natureza (Pirata, de 2018, é água; Anti-herói, de 2019, ar; Lobos, de 2021, terra; e Super, 2023, fogo), e Jão pretende mostrar aos seus fãs nesta turnê o encontro de todos eles no palco.

Os ingressos para a estreia, no dia 20 de janeiro, no Allianz Parque, em São Paulo, estão esgotados desde que começaram a ser vendidos, mas ainda há entradas para o show extra, no mesmo local, no dia 21 de janeiro. Ingressos para o show no Rio de Janeiro, no dia 11 de maio, também acabaram.

A turnê nacional passa ainda por Curitiba, no dia 24 de fevereiro; Belo Horizonte, no dia 2 de março; Ribeirão Preto, no dia 9 de março; Florianópolis, no dia 16 de março; Porto Alegre, no dia 23 de março; Salvador, no dia 6 de abril; Fortaleza, no dia 13 de abril; Recife, no dia 20 de abril; Brasília, no dia 27 de abril; Goiânia, no dia 4 de maio; Belém, no dia 18 de maio; e Manaus, no dia 25 de maio.

Os ingressos custam entre R$ 60 (meia-entrada, cadeira superior) e R$ 900 (Super Club).

São Paulo

QUANDO: dia 20 de janeiro, às 21h (esgotado), e 21 de janeiro, às 20h

ONDE: Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo 1.705 - Água Branca)

INGRESSOS: https://www.eventim.com.br/campaign/jaosuperturne

Curitiba

QUANDO: 24 de janeiro, às 21h

ONDE: Pedreira Paulo Leminski (r. João Gava Pilarzinho)

INGRESSOS: https://www.eventim.com.br/campaign/jaosuperturne

Belo Horizonte

QUANDO: dia 2 de março, às 21

ONDE: Esplanada do Mineirão (av. Presidente Carlos Luz - São Luiz)

INGRESSOS: https://www.eventim.com.br/campaign/jaosuperturne

Ribeirão Preto

QUANDO: dia 9 de março, às 21h

ONDE: Estádio Comercial (av. Dr. Plínio de Castro Prado, 1.000 - Jardim Paulista)

INGRESSOS: https://www.eventim.com.br/campaign/jaosuperturne

Florianópolis

QUANDO: dia 16 de março, às 21h

ONDE: Arena Opus (SC-281, 4000 - Sertão do Maruim, São José)

INGRESSOS: https://www.eventim.com.br/campaign/jaosuperturne

Porto Alegre

QUANDO: dia 23 de março, às 21h

ONDE: Estádio Passo D'Areia (r. Padre Hildebrando, 100 - Passo D'Areia)

INGRESSOS: https://www.eventim.com.br/campaign/jaosuperturne

Salvador

QUANDO: dia 6 de abril, às 21h

ONDE: Arena Fonte Nova (Ladeira da Fonte das Pedras, s/n - Nazaré)

INGRESSOS: https://www.eventim.com.br/campaign/jaosuperturne

Fortaleza

QUANDO: dia 13 de abril, às 21h

ONDE: Colosso (av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

INGRESSOS: https://www.eventim.com.br/campaign/jaosuperturne

Recife

QUANDO: dia 20 de abril, às 21h

ONDE: Centro de Convenções Pernambuco (av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

INGRESSOS: https://www.eventim.com.br/campaign/jaosuperturne

Brasília

QUANDO: dia 27 de abril, às 21h

ONDE: Arena BRB Nilson Nelson (SRPN - Brasília, DF)

INGRESSOS: https://www.eventim.com.br/campaign/jaosuperturne

Goiânia

QUANDO: dia 4 de maio, às 21h

ONDE: Centro Cultural Oscar Niemeyer (av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01)

INGRESSOS: https://www.eventim.com.br/campaign/jaosuperturne

Rio de Janeiro

QUANDO: dia 11 de maio, às 21h (esgotado)

ONDE: Jeunesse Arena (av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401 - Barra da Tijuca)

INGRESSOS: https://www.eventim.com.br/campaign/jaosuperturne

Belém

QUANDO: dia 18 de maio, às 21h

ONDE: Espaço Náutico Marine Club (av. Bernardo Sayão, 5.232 - Guamá)

INGRESSOS: https://www.eventim.com.br/campaign/jaosuperturne

Manaus

QUANDO: dia 25 de maio, às 21h

ONDE: Studio 5 (av. Rodrigo Otávio, 3.555 - Distrito Industrial I)

INGRESSOS: https://www.bilheteriadigital.com/turne-jao-super-25-de-maio

