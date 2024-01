RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ana Castela anunciou em seu Instagram, nesta segunda-feira (15), o fim do namoro com o cantor Gustavo Mioto. Os dois estavam juntos há um ano. Eles se conhecerem no final de 2022 em um programa do canal Multishow, quando Mioto estava apresentando e Ana era uma das convidadas da atração. O casal oficializou a relação em junho de 2023.

Em setembro, eles chegaram a terminar o relacionamento, mas reataram no mês seguinte e agora outro rompimento. "Oi, galera, em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que não somos mais um casal", começou a cantora.

Ana também contou o motivo do término: "Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento."

Ela ainda fez questão de elogiar o agora ex: "O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeito esse momento", concluiu.

Horas depois, Gustavo também se pronunciou: "Oi, galera. Eu não sou muito de redes sociais, vocês sabem, mas hoje vim aqui para contar que eu e a Ana não estamos mais juntos. Mesmos motivos [da última vez], tempos e vontades diferentes, infelizmente", contou. "Não romantizem relacionamentos e nem inventem teorias doidas, tudo foi resolvido entre nós dois, numa boa, e é isso".

O anúncio de um novo término pegou os fãs da cantora de surpresa, já que o casal brincava sobre planos para casamento. Em um show recente, Gustavo Mioto apareceu se declarando ao cantar uma música para amada e, ao final, sob gritos dos fãs apaixonados, ela disparou: "Quero ser pedida em casamento no show da Katy Perry".

