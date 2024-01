RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A estrela de 'Barrados no Baile' e "Encantada", Shannen Doherty, afirma que tem "muita gente" que não gostaria que comparecesse em seu funeral.

A artista fez uma reflexão sobre relações em seu podcast, Let's Be Clear, quando chegou a uma conclusão sobre funerais. "Há muitas pessoas que eu acho que vão aparecer e que eu não quero que estejam lá", disse.

Doherty, então, explica o motivo de não querer a presença de certas pessoas em um momento tão íntimo. "Não os quero lá porque as razões para vierem não são necessariamente as melhores. Tipo, eles realmente não gostam de mim -e eles têm seus motivos, e isso é bom para eles. Mas, na verdade, eles não gostam de mim o suficiente para ir ao meu funeral", refletiu.

"Mas eles farão isso porque é a coisa politicamente correta e não querem ficar mal".

Shannen Doherty espera que sua confissão "alivie a pressão sobre as pessoas não tão próximas". "Não quero que as pessoas chorem ou digam em particular: 'Graças a Deus aquela vadia está morta agora", disparou.

Chris Cortazo, melhor amigo de Doherty e executor de seu testamento, pediu uma lista de pessoas para convidar, mas a atriz não citou nomes. "Esta é a lista mais curta e está é a melhor lista. Não posso lhe dar uma lista de pessoas que não quero, porque é muito longa", brincou.

Por fim, a artista diz que odeia pessoas falsas e que fingem mudança e arrependimento por "qualquer coisa ruim que disseram sobre você". "Eu fico, tipo: 'Não, não, não! Eu sei que você ainda é a mesma pessoa insignificante. Não. Apenas fique longe de mim. Estamos bem'", descreveu.

Shannen Doherty foi diagnosticada pela primeira vez com câncer de mama em 2015. Após quimioterapia, a doença entrou em remissão em 2017, mas retornou em 2019, em estágio 4. No ano assado, a atriz contou que o câncer havia virado uma metástase, ou seja, havia se espalhado primeiro para o cérebro e depois para os ossos.