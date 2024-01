ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - No ar desde setembro do ano passado e previsto para terminar em abril, o remake de "Elas por Elas" já é dada como uma novela das seis que não deu certo na Globo. Mas a emissora admite sua parcela da culpa.

Em reuniões de avaliação feitas pela empresa, seja com a direção da novela ou mesmo com áreas de estratégia, existe o consenso de que exibir a novela da faixa das 18 horas foi um erro de avaliação. Com uma pegada mais humorística que as produções do horário costumam ter, "Elas por Elas" precisou mudar para agradar o público do horário, e agora aposta mais em tramas românticas.

Mesmo assim, está difícil fazer os números subirem. Sua média geral, desde a estreia até agora, é de 14,7 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil telespectadores). É a pior média de uma novela das seis em todos os tempos.

Na Globo, a culpa pelo horário errado é atribuída a Ricardo Waddington, antigo diretor de entretenimento, responsável pelas novelas da emissora. Foi ele quem aprovou "Elas por Elas" e determinou que o remake entraria na faixa das seis.

Mesmo após Amauri Soares e José Luiz Villamarim assumirem a responsabilidade de aprovar novelas, mudar "Elas por Elas" das seis para a sete, por exemplo. O atual comando da dramaturgia da Globo só assumiu os trabalhos em junho de 2023, três meses antes da estreia do remake. Seria atrapalhar demais a fila e o planejamento das diversas faixas.

"Elas por Elas" dará lugar a "No Rancho Fundo", novela das seis que terá personagens de "Mar do Sertão" (2022), sucesso no horário das seis, escrita por Mário Teixeira, também autor da trama vindoura.