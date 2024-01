SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a estreia do cantor Buchecha nos trios do Carnaval de São Paulo, o Bloco Casa Comigo se prepara para desfilar no dia 3 de fevereiro, a partir das 11h, no bairro Pinheiros.

O desfile também terá a participação do Baile da Dz7, um dos maiores bailes funks do Brasil, que acontece na comunidade Paraisópolis.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

Homenageando o funk, o tema do bloco será "Funk Love Baile" e contará com o lançamento da música "Amorzin de Sacanage", de autoria de Buchecha e MC Bin Laden, que está no BBB 24, da TV Globo. A faixa será disponibilizada no dia 19 de janeiro, em todas as plataformas digitais.

Composta pelos integrantes do bloco, a música fala sobre o estado de excitação de quem ama ir para as ruas curtir o Carnaval, viver amores livres e se apaixonar mil vezes. MC Bin Laden completou a música com trechos e rimas que falam de ex e beijo a três.

O cantor Buchecha, que fará sua estreia nos trios do Carnaval de São Paulo, promete trazer para o desfile todo seu swing. Ele cantará músicas como "Só Love", "Quero te Encontrar" e "Conquista", que estourou nas pistas e rádios de todo o Brasil no fim dos anos 90 e no começo dos anos 2000.

O bloco também vai realizar a Festa Funk Love Baile, no dia 20 de janeiro, no Teatro Mars, e a tradicional festa Lua de Mel, no dia 17 de fevereiro, na Barra Funda, que encerra a programação do Carnaval de Rua.

O Casa Comigo foi fundado em 2013 com a proposta de fazer uma folia aberta e democrática. O bloco já fez parceria com Pabllo Vittar para fazer a versão carnavalesca da música Amor de Que, já lançaram uma faixa com os Demônios da Garoa sobre o carnaval da cidade e criaram até uma versão inédita da canção "Quando o Carnaval Chegar", de Chico Buarque, em um movimento para a galera não aglomerar durante a pandemia.