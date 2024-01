ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A ESPN acertou nos últimos dias uma série de renovações de contrato com diversos nomes do canal esportivo. Ao todo, cerca de 12 acordos com extensão de período foram assinados.

O site F5 teve acesso a lista, que passa por futebol e até rugby. Entre jornalistas, assinaram novos vínculos os comentaristas Mário Marra, Rodrigo Bueno, Renato Rodrigues, Rafael Marques e André Donke.

Quem também renovou foram os apresentadores William Tavares, que comanda o F90, programa exibido na hora do almoço; e a âncora Natasha David, que faz o ESPN FC Internacional, na faixa das 15h.

Entre o time de ex-jogadores da ESPN assinaram Djalminha, ex-Palmeiras e Flamengo; Amoroso, ex-Guarani, São Paulo, Flamengo e Corinthians; e Luís Fabiano, ex-São Paulo, Vasco e Ponte Preta.

Por fim, nos outros esportes além do futebol, fecharam renovação o comentarista Flavio Ascânio, que faz transmissões de skate; e Victor Ramalho, que comenta em jogos de rugby.

Outros contratos na ESPN serão renovados aos poucos neste ano, a depender do desejo da Disney e dos chamados talentos, como a empresa chama seus contratados que aparecem no vídeo.