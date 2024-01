ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecida do público por ter se destacado em novelas das seis recentemente, como "Órfãos da Terra" (2019) e especialmente "Mar do Sertão" (2022), Eli Ferreira estará no remake de "Renascer", que estreia na próxima segunda (22), na Globo.

Na trama, Eli fará um papel importante: a professorinha Lu, que na versão original de 1993 fez a atriz Leila Lopes (1959-2009) despontar na televisão. A informação é do jornal O Globo e foi confirmada por fontes pela reportagem.

Eli começou a gravar as primeiras cenas na semana passada, segundo apurou a reportagem. A demora para a escolha da professorinha Lu se deu porque a personagem só entra na segunda fase, e tem início bastante discreto.

No decorrer da trama, a professorinha ganha espaço por bater de frente com os dois grandes fazendeiros da região, José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Coronel Egídio (Vladmir Brichta), e por lutar por uma educação melhor para os pobres da região.

Até o fim de sua vida, em 2009, Leila Lopes dizia que a professorinha Lu era o papel da sua vida, por lembrar sua falecida mãe, que também era professora e exerceu a profissão por muito.

Depois de "Renascer", Leila Lopes fez outras novelas de Benedito Ruy Barbosa, como "O Rei do Gado" 1996). Eli Ferreira ainda está no início de sua carreira na Globo. Além de novelas, fez participações em séries do streaming, como "Sentença", do Amazon Prime Video.

"Renascer" é uma novela escrita por Bruno Luperi baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa, produzida originalmente pela própria Globo em 1993. A direção artística é de Gustavo Fernández, e a direção geral de Pedro Peregrino.