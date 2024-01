SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Paula Minerato, 32, expôs alguns detalhes dos bastidores do Carnaval que ela vivenciou, a exemplo de brigas e empréstimos para poder desfilar.

Minerato é um dos grandes destaques da Gaviões da Fiel, escola pela qual desfila há 23 anos e coleciona alguns momentos históricos. "Meu primeiro desfile com a Gaviões foi em 2001. Vivi mais no Carnaval do que na minha própria vida", declarou em entrevista à Quem.

Nessas mais de duas décadas dedicadas ao Carnaval, a famosa admite que já recorreu a empréstimo de banco para bancar os gastos com a festividade, desfez amizades e se envolveu em brigas. "Já briguei muito para estar presente na Avenida", afirmou.

Ana Paula também elegeu como desfile marcante pela Gaviões o de 2010, quando a agremiação homenageou Ronaldo Fenômeno. Em relação ao mais desafiador, a modelo citou o de 2023, porque ela menstruou na concentração da escola.

Em 2024, Ana Paula Minerato disse que seu look, avaliado em mais de R$ 50 mil, terá muitas pedras e brilhos. "Será uma cor que não desfilo há muitos anos e representará o amor", contou.