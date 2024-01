SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A promotora no caso do filme de faroeste "Rust" ofereceu um resultado "favorável" à armeira Hannah Gutierrez Reed se ela ajudasse a explicar como as balas reais chegaram ao set do filme.

Contudo, a oferta veio com um aviso de que, se ela recusasse, sofreria mais cobranças.

Gutierrez Reed será julgada no próximo mês em Santa Fé, Novo México, pela morte de Halyna Hutchins, a diretora de fotografia de "Rust". Ela pode pegar até três anos de prisão se for condenada sob a acusação de homicídio culposo e adulteração de provas.

Hutchins foi morta em outubro de 2021 enquanto se preparava para filmar uma cena com Alec Baldwin, que segurava uma arma que disparou uma bala real. Gutierrez Reed carregou a arma, que deveria conter apenas cartuchos falsos.

Várias outras balas reais também foram recuperadas. Durante a investigação, um detetive perguntou a Gutierrez Reed por que haveria munição real no set. "Não tenho ideia", disse ela na época.

Os investigadores ainda não sabem de onde vieram as balas reais.

A promotora Kari Morrissey disse ao advogado de defesa de Gutierrez Reed que ela acredita que a armeira sabe mais sobre o assunto do que deixou transparecer.

"Eu sinto fortemente que ela tem alguma noção de como as balas reais apareceram no set", escreveu Morrissey, em setembro. "Eu certamente respeito o direito dela de não apresentar essa informação e de permanecer em silêncio, no entanto, se ela se manifestasse e respondesse a algumas dessas perguntas que atormentam as vítimas neste caso, isso ajudaria muito a conseguir uma resolução favorável para ela."

O advogado de Gutierrez Reed, Jason Bowles, respondeu invocando o direito de sua cliente contra a autoincriminação.

Algumas semanas depois, em novembro, Gutierrez Reed foi indiciada por porte de arma de fogo em um estabelecimento de bebidas. De acordo com a acusação, ela trouxe uma arma para o Matador, um bar de mergulho em Santa Fé, no dia 1º de outubro de 2021, cerca de 10 dias após a morte no set de filmagem.