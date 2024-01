SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jason Priestley, 54, conhecido por seu papel em "Barrados no Baile", contou uma história surpreendente sobre Brad Pitt, 60, durante a época em que eram jovens. O ator participou do programa Live with Kelly and Mark, apresentado pelo casal Kelly Ripa e Mark Consuelos.

Priestley e Pitt dividiam apartamento quando estavam no início da fama e faziam uma competição para ver quem conseguia passar mais tempo sem tomar banho. Segundo o ator, Pitt era sempre o vencedor da disputa.

"A gente fazia esse jogo para ver quem conseguia ficar mais tempo sem tomar banho. Eu penso agora e vejo como era nojento! O que a gente estava pensando?", contou ele. "Eu não acho que ele faz mais isso, mas lá atrás ele conseguia ficar um bom tempo sem tomar banho", completou.

Os dois moraram juntos até antes de estourarem em Hollywood. Pitt teve seu primeiro papel de destaque em "Thelma & Louise" (1991), enquanto Priestley foi um dos maiores astros de "Barrados no Baile", que durou de 1990 a 2000.

"Foi durante um curto período de tempo. Éramos três em um apartamento de dois quartos em uma parte péssima de Los Angeles. Brad não era pior que meu outro roomate, que era um desastre. Brad era ok", contou Priestley.