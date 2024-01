RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Vladimir Brichta está no elenco de "Renascer" (Globo) e o personagem Egídio é o vilão da trama. Vilão que encomenda a morte do rival, assedia sexualmente e moralmente a própria mulher e as funcionárias. O "coronel", como ele próprio gosta de ser chamado, também mantém os empregados em péssimas condições.

"As cenas de Egídio me embrulham o estômago, mas acho importante mostrar todas essas vilanias para que as pessoas vejam que são coisas inaceitáveis na nossa sociedade", diz o ator na noite de lançamento da próxima novela das 21h da Globo nesta quarta-feira (17).

O ator conta ao site F5 que assim que soube sobre a escolha do elenco do remake da trama de Benedito Ruy Barbosa desejou ser chamado. "Todas novelas que falam da Bahia, eu tenho vontade de fazer (risos). Fiquei com aquilo na cabeça e aí para minha surpresa fui sondado. Era para fazer a primeira fase, mas aí veio o Egídio...", brincou. "Bons personagens e histórias interessantes sempre me instigam".

Vladmir ainda contou que no início da preparação do personagem teve ajuda da mulher, Adriana Esteves, que trabalhou na primeira versão. Ela interpretou a mocinha Mariana. "Adriana me ajudou trabalhando algumas cenas ali do meu núcleo e aí não viu nada da Mariana porque não estava no meu roteiro. Tenho certeza que ela, como todo mundo, está curiosa para ver o remake no geral", conclui.