SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre os fãs de Beyoncé que se emocionaram com a visita da cantora ao Brasil em dezembro estava Ludmilla, admiradora declarada da cantora estadunidense. A funkeira contou como foi o encontro com a ídola em participação no podcast Podpah na última quarta-feira (17).

"Esse era um dos meus maiores sonhos, conhecer a Beyoncé. E contar para ela o que ela fez na minha vida", disse Ludmilla. A funkeira contou que começou a cantar pop e funk por causa da ídola e relembrou que seu nome artístico do início da carreira era MC Beyoncé.

Ludmilla explicou que o contato aconteceu meses antes, quando conheceu a "braço direito" da cantora, Ivy McGregor, diretora da instituição BeyGood. Quando Ivy esteve no Brasil, foi à casa da funkeira, ao show de Ivete no Maracanã e até comeu feijoada.

A funkeira disse aos apresentadores do Podpah que não contaria todos os detalhes sobre o convite para conhecer a Queen B em Salvador ?ela participou de um evento de pré-estreia do documentário "Renaissance: A Film by Beyoncé" no Centro de Convenções do município em 21 de dezembro?, mas contou como chegou lá e encontrou a diva.

"Eu estacionei meu jato ao lado do dela. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei isso", disse Ludmilla sobre a chegada. Na hora de entrar no camarim para conhecer a ídola, ela contou que ficou emocionada: "A Bruna disse: 'calma, respira, ou você não vai conseguir falar com ela'. Fui, sequei minhas lágrimas e entrei".

A funkeira contou como foi o encontro e o que Beyoncé falou a ela: "'Você é linda! Finalmente!'". "Como assim, finalmente?", perguntou Ludmilla. "Eu te conheço. Eu já vi um show seu. Não foi pessoalmente, mas já vi o seu show", foi a resposta da cantora.

"Eu contei tudo que eu queria para ela. Consegui contar", disse Ludmilla. "Ela é muito fofa, ela é muito humilde", completou. A funkeira compartilhou os registros do encontro emocionado logo após nas redes sociais. "Nunca desistam dos seus sonhos", escreveu ela.