ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT foi pego de surpresa com o anúncio de que Virginia Fonseca, contratada recentemente pela emissora para comandar um programa nas noites de sábado, está grávida de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe.

Uma reunião, com Virginia, seus representantes, a direção da emissora, aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira (18), para que a situação fosse explicada com calma.

Não há risco de cancelamento do contrato. A empresa manterá a produção do Sabadou com Virginia, como será chamada a atração, normalmente.

A estreia também continuará para o dia planejado. A sugestão da emissora e de Virginia é que, durante o período de licença-maternidade, o programa seja comandado por convidados ou amigos da influenciadora no palco.

Outra ideia é que a atração tenha uma espécie de reality show sobre a gravidez de Virginia. A reunião de última hora foi marcada para que o SBT tivesse mais informações sobre recomendações médicas sobre trabalho.

Até o momento, Virginia só gravou um teste, pouco antes do natal. Uma nova gravação está prevista para este mês. A direção da atração é de João Mesquita, o mesmo do The Noite com Danilo Gentili.

A ideia do SBT é misturar musicais com formatos internacionais, e dancinhas que fazem sucesso nas suas redes sociais. A exibição seria na faixa das 22h30, para trazer uma alternativa mais popular ao que se faz na Globo.

A ideia de trazer Virginia foi de Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT e filha de Silvio Santos. A principal executiva da emissora enxerga que Virginia tem potencial para trazer anunciantes de peso e tem apelo com um público ultrapopular que assiste historicamente à emissora.