SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aprender por curiosidade, sem ter de se preocupar com objetivos profissionais, também pode ajudar a conhecer melhor a cidade.

Museus, bibliotecas e espaços culturais da capital paulista têm oficinas para diferentes gostos e em sua maioria grátis, com opções espalhadas pelas cinco regiões de São Paulo.

Esses workshops incluem encontros continuados que duram semanas ou aulas rápidas, de apenas uma hora. Neles, é possível conhecer as origens de monstros na arte, preparar chá japonês, treinar movimentos do tango e manobras de skate. Veja a seguir uma lista com essas oficinas.

*

ESTAMPARIA MANUAL EM E.V.A

Dois workshops gratuitos de criação de estampas acontecem na Oficina Cultural Maestro Juan Serrano, na Brasilândia, no dia 25 de janeiro (quinta). Há duas opções de horário, uma às 12h e outra às 13h10. A atividade, conduzida por uma artista têxtil, ensina técnicas de produção com material que lembra borracha, o E.V.A. Os formatos das estampas vão se inspirar na cultura de São Paulo, que completa 470 anos na data. Não é preciso se inscrever com antecedência para participar. As vagas serão disponibilizadas de acordo com a ordem de chegada. É grátis.

R. Joaquim Pimentel, 200, Brasilândia, região norte. Tel: (11) 3971-3640

INTRODUÇÃO E DEGUSTAÇÃO DE CHÁS JAPONESES

Como desdobramento da exposição "Nihoncha: Introdução ao Chá Japonês", a Japan House realiza três oficinas grátis nos dias 23 de janeiro (terça), 24 de fevereiro (sábado) e 9 de março (sábado). Nas datas, Yuri Hayashi, fundadora da Escola de Chá Embahú, apresenta em uma hora quatro diferentes tipos da bebida: bancha, sencha, hojicha e genmaicha. Além de abordar os modos de preparo e dicas de como apreciar o chá em casa, o público pode degustar as bebidas vindas do Japão. Para participar, basta retirar senha 30 minutos antes do início.

Av. Paulista, 52, Bela Vista, região central. Tel: (11) 3149-5187

MANGÁ: CRIAÇÃO DE PERSONAGENS E UNIVERSOS

A Biblioteca de São Paulo recebe o artista Raoni Marqs, que trabalhou em animações como "Irmão do Jorel", "Ico Bit Zip" e é autor da série de quadrinhos "Bendaora", para uma oficina gratuita sobre mangá. Indicado para quem tem mais de 12 anos, o evento acontece no sábado (20) e domingo (21), das 10h às 13h. Marqs vai ensinar como criar um personagem principal, quais são os elementos para elaborar um universo próprio e outras dicas do mundo dessas publicações.

Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, região norte. Tel: (11) 2089-0800

PRIMEIRAS MANOBRAS

Crianças a partir de dez anos aprendem o básico de skate no curso do Sesc Casa Verde. Na atividade gratuita, instrutores ensinam os pequenos a desenvolver força, equilíbrio e coordenação motora, qualidades necessárias para realizar manobras da modalidade olímpica. Os interessados não precisam levar o material: há itens no local que podem ser emprestados. As aulas vão até o dia 31 de janeiro e acontecem entre quarta e sexta-feira, das 15h às 17h. É preciso retirar senha 30 minutos antes na central de atendimento.

Av. Casa Verde, 327, Jardim São Bento, região norte

QUE INSTRUMENTOS SÃO ESTES?

Organizada pelo Sesc Vila Mariana de 6 a 9 de fevereiro, das 12h às 14h, a oficina traz instrumentos musicais da família dos metais para perto do público. Quem for ao evento terá a oportunidade de manusear um bombardino (trompete mais grave), conhecer um flugelhorn (trompete alongado) e ainda aprender as diferenças de sonoridade entre saídas cônicas e cilíndricas. A atividade, que é gratuita, é conduzida por um trompetista e arte-educador.

R. Pelotas, 141, Vila Mariana, região sul. Tel: (11) 5080-3000

TANGO E BREGA FUNK

No Novo Anhangabaú, oficinas gratuitas de danças tomam os espaços livres da praça toda semana. No sábado (20), às 19h, acontece o Tango na Rua com aulas abertas, apresentações e a tradicional milonga --baile da cultura tanguera. Já o brega funk, inspirado nos estilos swingueira, axé, frevo e funk, ocupa o parque na segunda (22), às 18h. Outra atividade que aparece é a dança de salão na versão samba, com aulas que incluem variações da gafieira e de roda, na terça (23), 20h.

Vale do Anhangabaú, Centro Histórico de São Paulo, região central. Programação: novoanhangabau.com.br

VAMOS JOGAR TEATRO?

Por meio de jogos e observação do entorno dos participantes, a oficina grátis propicia uma vivência nas artes cênicas entre 23 de janeiro e 5 de março. Para participar, é preciso se inscrever no site das Oficinas Culturais, um programa da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, até o dia 20 (sábado). Focada nas experiências do cotidiano para criar personagens, a ideia da atividade é trabalhar estados emocionais, corpo e voz, além de postura.

R. Américo Salvador Novelli, 416, Itaquera, região leste. Tel: (11) 2056-5028. Inscrições em: oficinasculturais.org.br

UMA BREVE HISTÓRIA DA MONSTRUOSIDADE

Promete explorar o mundo dos monstros, como "Drácula", de Bram Stoker, ou Sulley, protagonista de "Monstros S.A". A oficina acontece em seis encontros, às segundas, quartas e sextas, das 18h às 21h, a partir do dia 29 de janeiro, no auditório do Museu de Imagem e Som, o MIS. Ministrado pela escritora e roteirista Cláudia Fusco, o curso mergulha nas narrativas monstruosas mais famosas do mundo e nos temas universais que abordam. A atividade custa R$ 200.

Av. Europa, 158, Jd. Europa, região oeste. Tel: (11) 2117-4777. Inscrições em: mis-sp.org.br/evento/uma-breve-historia-da-monstruosidade