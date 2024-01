SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia 24 janeiro, o restaurante A Casa do Porco organiza o Porco Mundi, evento que convida chefs estrangeiros para criar uma refeição especial com carne suína inspirada em seus países de origem.

Os espanhóis são os convidados deste ano. Particpam os chefs Diego Guerrero, do DSTAgE, Juanjo López, do La Tasquita de Enfrente, Paco Méndez, do Come e Vicky Sevilla, do Arrels.

Cada um assina uma receita do menu do evento, que acontece às 20h no restaurante. O jantar inclui pratos como sopa de alho com caldo de jámon, papada de porco e ovo, flan de aipo com queijo Galmesán e caldo de porco, além de milho com chocolate, doce de leite e torresmo.

A refeição, com quatro entradas, prato principal e duas sobremesas, custa R$ 1.000 por pessoa, o que inclui as bebidas.

PORCO MUNDI

R. Araújo 124, República, região central. Reservas em: acasadoporco.com.br