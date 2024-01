RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Campeã do BBB 11, Maria Melilo pediu medida protetiva contra o agora ex-namorado Luiz França. Ela já tinha denunciado o humorista à polícia por violência doméstica por causa de agressões sofridas durante um churrasco entre amigos no último sábado (13). A ex-BBB fez um boletim de ocorrência em uma delegacia de São Paulo relatando que sofreu socos e chutes do então companheiro.

Melilo chegou se manifestar nas redes sociais logo após as agressões se tornaram públicas. "Em respeito a todos que se preocupam comigo, informo que estou bem e peço, por gentileza, que da mesma forma respeitem minha privacidade". Procurada pela reportagem nesta quinta-feira (18) sobre o pedido de medida protetiva a ex-BBB não respondeu

A reportagem apurou que o pedido teria sido feito após Maria receber mensagens de outras mulheres denunciando também agressões de Luiz França. Os dois estavam juntos havia dois anos. Em um vídeo postado nos stories do Instagram, num salão de beleza, nesta quinta-feira, é possível ver hematomas nos dois braços da participante do Big Brother Brasil.

Luiz França também foi procurado pela reportagem e informou que irá falar "somente na hora certa" e acrescentou: "Meus advogados estão tomando as medidas cabíveis".

De acordo com o Jornal Extra, o humorista baiano negou a agressão à polícia. No depoimento, ele alegou que Maria teria iniciado uma discussão por ciúmes e o atacou com arranhões e socos, além de ter atirado copos em sua direção. França ainda acusou a ex-BBB de ameaçá-lo com faca.