ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O Kantar Ibope, instituto que afere os números dos programas da televisão brasileira, decidiu reduzir o valor do ponto de audiência para 2024. O fato é algo muito raro desde o começo das operações da empresa no Brasil, em 1942.

A nova métrica já está em vigor e já foi informada para Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!, as cinco principais emissoras comerciais do Brasil, nos últimos dias.

Segundo a empresa confirmou à reportagem, a redução aconteceu por conta dos resultados do Censo 2022, divulgados no ano passado pelo IBGE, que apontou avanço de 0,52% ao ano na população de 2010 para 2022, menor número já registrado em todos os tempos.

Com isso, o Brasil tem oficialmente 203,1 milhões de habitantes. Até então, o Kantar Ibope trabalhava com a estimativa de que o país tinha 207,8 milhões, segundo prévia divulgada em dezembro de 2022 pelo IBGE. Essa projeção foi composta por dados iniciais do Censo.

A diferença é ainda maior na comparação com um dado anterior, divulgado em 2021, quando o IBGE estimava o número de habitantes em 213,3 milhões.

Por conta de todas essas questões, o Kantar Ibope decidiu fazer reduções no valor do ponto da TV. O instituto confirmou que fez reduções em todas as capitais, mas optou por divulgar oficialmente apenas os novos índices para o Painel Nacional de Televisão, considerada uma espécie de média nacional da TV brasileira.

Em SP, segundo apurou a reportagem, o valor do ponto de audiência caiu de 207 mil indivíduos para 191 mil telespectadores, uma queda de 15 mil em comparação ao ano passado.

"Para 2024, no universo de 15 regiões metropolitanas e população de 4 anos e mais, um ponto de audiência domiciliar equivale a 253.273 domicílios e um ponto de audiência individual 658.194 indivíduos", diz o instituto. Em relação a 2023, a redução foi de cerca de 20 mil domicílios, e de quase 40 mil indivíduos.

"As estimativas populacionais são decorrentes da combinação de estudos da Kantar IBOPE Media e dos dados oficiais divulgados pelo novo Censo do IBGE. Um ponto de audiência sempre representará 1% da população com acesso à TV no universo pesquisado", concluiu a empresa.