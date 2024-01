ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Record decidiu demitir nesta sexta-feira (19) o apresentador Wagner Montes Filho, filho do apresentador Wagner Montes (1954-2019), que estava na emissora de Edir Macedo desde março de 2020.

Waguinho, como é conhecido nos bastidores, era apresentador do RJ no Ar, jornal matinal da emissora que conseguia bons índices de audiência entre 6h30 e 8h40 na Grande Rio de Janeiro.

Desde o fim de 2021, Wagner Montes Filho era vice-líder de audiência, variando entre 3 e 4 pontos de ibope na capital fluminense. Cada ponto equivale a 155 mil telespectadores.

A demissão ocorreu após Wagner Montes Filho apresentar a edição desta manhã do telejornal que comanda.

Dessa vez, o corte de deu por uma nova medida de contenção de salários que a emissora pretende colocar em prática, aos poucos ainda neste mês de janeiro por prejuízos em seu balanço.

Em 2022, a Record acumulou um prejuízo de R$ 550 milhões em sua operação. Segundo informações internas da emissora de Edir Macedo apuradas pela Folha de S.Paulo, os resultados financeiros de 2023 também não foram bons. Eles serão divulgados até o fim do primeiro semestre.

Antes de trabalhar na Record, Wagner Montes Filho, assim como o pai, trabalhou no SBT no Rio de Janeiro. Em seu estilo de apresentar, ele usava até os bordões do pai, que morreu cinco anos atrás de problemas severos de saúde.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a Record confirmou o desligamento.