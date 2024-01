SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O REP Festival anunciou que realizará uma nova edição entre os dias 20 e 21 de abril no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, localizado na zona oeste da cidade.

A expectativa é que o evento atraia até 50 mil pessoas com shows de rap, trap e funk espalhados em quatro palcos. O line-up do festival ainda não foi anunciado.

A pré-venda dos ingressos deve começar no dia 30 de janeiro, ao meio-dia, com encerramento previsto para 8 de fevereiro. Os interessados podem adquirir as entradas por meio da plataforma Ingresse.

O festival volta após a última edição, realizada em fevereiro do ano passado, ter sido marcada por problemas. As chuvas transformaram o evento num imenso lamaçal.

Os shows, que aconteceram numa fazenda em Guaratiba, zona oeste da cidade, atrasaram ou foram cancelados. Imundas, as pessoas xingavam a organização do evento, chegando a avistar cobras e pererecas em meio à lama.

Em um comunicado à imprensa, o evento diz que foi impactado pelas mudanças climáticas. "Na edição 2023, o público que tinha ingressos para o dia que teve a programação cancelada (domingo), foi reembolsado. Os que tinham ingressos para o primeiro dia, sábado, terão desconto em 2024, devido às dificuldades geradas pelas chuvas", dizem os organizadores.