SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As regiões Centro-Oeste e Sudeste dos Estados Unidos se preparam para um evento raro na natureza. Duas espécies de cigarras, que têm os ciclos de aparição alternados, vão surgir ao mesmo tempo. Este tipo de evento ocorre a cada 221 anos e aconteceu pela última vez em 1803.

De acordo com uma matéria do jornal New York Times, os dois grupos, conhecidos como Brood XIX e Brood XIII vão poder ser vistos a partir do fim de abril, quando vão sair da terra e subir para a superfície. O primeiro grupo emerge a cada 17 anos e, o segundo, a cada 13.

Pouco a pouco, os habitantes da região vão ouvir um zumbido mais alto que um avião, já que essa é a maneira dos machos encontrarem uma parceira.

"Ninguém vivo hoje verá isso acontecer novamente", afirma Floyd W. Shockley, entomologista e gerente de coleções do Museu Nacional de História Natural Smithsonian. "Existe a possibilidade de criar uma nova ninhada para um novo ciclo. Este é um evento extremamente raro."

Ele afirma também que o duplo surgimento pode resultar em mais de um trilhão de cigarras na área, que cobre aproximadamente 16 estados. A expectativa é de um pequeno caos urbano, já que as cigarras não voam por muito tempo e habitam o solo.

A Universidade de Illinois afirma que, durante o surgimento de cigarras em 1990, moradores usaram pás de neve para liberar as calçadas.