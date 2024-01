SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A desistência de Vanessa Lopes na tarde desta quinta-feira (19) deixou o clima pesado na casa do BBB 24.

MC Bin Laden, que no início tinha amizade e um crush com Vanessa e depois teve uma briga com a sister, foi o primeiro a cair em lágrimas, dizendo se sentir culpado. Ele foi consolado por Nizam e Deniziane.

Nizam, por sua vez, revelou aos colegas que Vanessa o tentou convencer a apertar o botão junto com ela. "Ela me acordou falando: 'vamo apertar o botão, eu e você?'", contou Nizam, que tentou destituir a amiga da ideia, mas sem sucesso.

Os brothers também passaram longo tempo especulando sobre a decisão de Vanessa e sobre a saúde mental da colega, que já vinha dando sinais de estar debilitada.

Já Juninho identificou alguns dos comportamentos da ex-sister com sintomas parecidos aos do seu irmão, que sofre de esquizofrenia. "Dei uma choradinha aqui, lembrei do meu irmão. Meu irmão tem um probleminha, ele é esquizofrênico", contou o brother, aos prantos.

Yasmin Brunet, que afirma já ter sofrido com mania de perseguição, também observou comportamentos preocupantes na ex-participante. A modelo ficou muito abalada no início da noite e chorou bastante, segurando a pulseira que Vanessa deu para ela. Yasmin foi consolada por Wanessa Camargo.

"É muito doído. Uma menina tão inteligente", lamentou Lucas Henrique.

A decisão de Vanessa Lopes vem seguida de uma semana dura para a tiktoker. Após a eliminação de Lucas Pizane, que foi uma grande surpresa para Vanessa, ela especulou que estava no grupo errado da casa e começou a criar teorias.

Na internet, o comportamento da ex-participante chegou a ser chamado de surto paranoico e de teatro. Mas Tadeu Schmidt tranquilizou o telespectador, dizendo que Vanessa estava bem no programa ao vivo da última quinta-feira (18).