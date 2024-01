SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shows, turnês que lotam estádios, gravações de filmes, holofotes. A rotina de Paulo Miklos, há quase 35 anos à frente dos Titãs, segue o ritmo das grandes estrelas da música -e neste domingo (21), dia em que celebra 65 anos, ele diz que nem pensa em desacelerar.

"Observo meus ídolos passando dos 80 anos, o Milton Nascimento, Gil, Caetano, e é assim que quero chegar. Com mais ou menos vigor, mas curtindo a jornada", afirma. "Chego a essa idade bastante feliz e realizado, porque agora me sinto mais confortável. Tenho liberdade para escolher o que quero fazer da vida, seja cantar, compor, atuar ou ficar de bobeira com a família", diz.

Miklos prepara disco solo para março e, como ator, poderá ser visto nos cinemas a partir do dia 23 de fevereiro no longa "Saudosa Maloca", no qual interpreta Adoniran Barbosa (1910-1982). Em papo com o F5, Miklos também revela algumas curiosidades sobre sua vida pessoal e profissional --do disco que merecia ter feito mais sucesso à maneira como lidou com a morte dos pais e da então esposa, vítima de um câncer, em 2013.