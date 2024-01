RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cantora Pitty teve de interromper o show que fazia na noite deste sábado (20), no Morro da Urca, por causa das fortes chuvas que caíram no Rio de Janeiro. "Não tem como continuar, por questão de segurança", explicou a cantora à plateia, em determinado momento.

Para acessar o local do show, é preciso embarcar em um dos dois bondinhos --um teleférico que interliga o Morro da Urca ao topo do Pão de Açúcar, a uma altura de cerca de 40 metros acima do nível do mar. Quando Pitty anunciou que o show terminaria antes do previsto, os bondinhos estavam inoperantes e muitas pessoas ficaram presas no morro aguardando orientações.

O temporal que caiu sobre a cidade e causou diversos pontos de alagamento não chegou a ser uma surpresa: a Defesa Civil já havia alertado para a probabilidade de fortes chuvas no Rio, e o Centro de Operações Rio, da prefeitura, informou que a capital fluminense entrou no Estágio operacional 3 na madrugada deste domingo (21) devido aos temporais.

O Estágio 3 é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que "uma ou mais ocorrências estão impactando a cidade. Há certeza de que haverá ocorrência de alto impacto, no curto prazo".

O evento, que contava com a participação de mais artistas, estava marcado para começar às 22h, com previsão de termino às 4h. Procurada pela reportagem, a assessoria do Parque Bondinho Pão de Açúcar afirmou que as operações do bondinho foram interrompidas por cerca de uma hora " a fim de garantir a segurança de todos os visitantes".

Leia abaixo o comunicado, na íntegra: "O Parque Bondinho Pão de Açúcar esclarece que, devido à forte chuva que atingiu a cidade do Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (21/01), interrompeu as operações do teleférico por aproximadamente 1 hora. A medida foi tomada a fim de garantir a segurança de todos os visitantes. A operação foi normalizada em seguida."

