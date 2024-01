RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao que tudo indica, bolsas de grife que imitam visualmente sacos baratos viraram tendência. Dois anos depois de a grife espanhola Balenciaga viralizar nas redes (e causar polêmica) ao lançar, a US$ 1,7 mil, uma bolsa que lembrava um saco de lixo preto, a Louis Vuitton vai pelo mesmo caminho.

Assinada por Pharrell Williams, diretor criativo de moda masculina da marca francesa, a "Sandwich" acaba de ser anunciada no site da grife. Toda em couro, ela lembra um saco de papel utilizado para acondicionar pães. Foi colocada à venda por EUR 2.700 (cerca de R$ 20 mil), e encontra-se indisponível no momento.

É possível, no entanto, fazer inscrição para ficar na lista de espera. Nos detalhes, o produto é descrito assim: "A bolsa Sandwich da Louis Vuitton é confeccionada em couro macio exatamente na mesma cor das famosas sacolas de compras da Maison. Ela traz ainda as mesmas inscrições 'Louis Vuitton' e 'Maison Fondée En 1854'. O interior apresenta um bolso com zíper e um bolso plano duplo para manter as coisas organizadas".