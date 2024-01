RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine surpreendeu os fãs com uma camiseta personalizada que ela usou em um evento na madrugada deste domingo (21). A atriz, que fez sua estreia no universo dos super-heróis na produção da DC com o filme "Besouro Azul", exibiu um modelo na cor cinza e rosa com a frase: "No Brasil não há homem para mim".

Bruna Marquezine postou a foto em seus stories e a amiga Sasha Meneghel, que acompanha a atriz em vários momentos da vida, reforçou a mensagem na legenda: "Não há".

Vale lembrar que essa frase foi apontado como dita por Xuxa Meneghel em uma entrevista 1992, mas, recentemente, a apresentadora contou que teria sido Ayrton Senna fez esse comentário. "Foi o Beco que falou isso. Ele falou 'é melhor você casar comigo porque no Brasil não tem homem pra você'. Eu perguntei se era um pedido de casamento ou uma praga. Uma idiotice que eu falei e não deveria ter dito", lembrou.

E Xuxa continuou. "Hoje, eu entendo o que ele quis dizer. Ele quis dizer que eram pessoas que poderiam casar comigo parar tirar proveito e ele famoso, não precisava porque já era conhecida. Tipo "tira isso da cabeça porque eu quero mesmo ficar contigo'. Ele falou isso que não existia homem no Brasil pra mim e, a idiota aqui repetiu", contou.