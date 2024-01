SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulistano Nizam Hayek, 32, foi o quarto eliminado do BBB 24, ele recebeu 17,14% dos votos para ficar no reality. O brother foi superado por Giovanna Pitel, 24, com 37,49% e Raquele Cardozo, 22, com 45,37%. A eliminação foi divulgada neste domingo (21).

Nizam caiu na berlinda depois de ser votado pela maioria da casa. A indicação do elenco teve motivo. Sisters e brothers desconfiavam da postura do paulistano que sempre estava no centro das brigas do confinamento.

Dentro do reality, a mais famosa foi a 'treta do espelho'. O brother colocou Vanessa Lopes, 22, na sua mira para um grupo de homens e disse achar estranho o comportamento da ex-sister na frente do espelho.

A história virou assunto público dos participantes, graças a Vinicius, 29, que presenciou e contou para MC Bin Laden, 30. Este último contou para todos que podia, inclusive para a própria influencer. Mas, Nizam negou tudo para quem quisesse ouvir.

Fora do BBB, parte do público se incomodou quando ele e Rodriguinho, 45, criticaram a forma física e a alimentação de Yasmin Brunet, 35. "Rosto é lindo, mas o corpo é meio estranho", disse o eliminado para o cantor, Vinícius e Lucas Pizane, 22.

A relação com Alane, 24, também contribuiu para os atos do brother serem considerados machistas. A modelo chegou a desmaiar depois de uma conversa com ele sobre a treta do espelho.