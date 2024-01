RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Intensa. É assim que Duda Santos define Maria Santa, uma das personagens centrais da primeira fase da do remake "Renascer," que estreia nesta segunda-feira (22), no horário das nove da Globo. Ansiosa para ser ver nas cena dos 13 primeiros capítulos da trama de Bruno Luperi, a jovem atriz, de 22 anos jura que não teme uma comparação com a atuação de Patrícia França da novela, que foi ao ar originalmente na mesma emissora há 21 anos.

"Vi, sim, a primeira parte da novela anterior, e a Patrícia França foi maravilhosa. Ela defendeu muito bem a Maria Santa. Estou aqui para honrar também essa personagem avassaladora, intensa", diz Duda sobre a mulher de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira).

"Estou aberta para os comentários e as críticas, mas, sinceramente espero que as pessoas me recebem com amor. Me doei demais para esse projeto e acredito ter dado o meu melhor", completa.

A nova versão de "Renascer", baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa (avó de Luperi), é a terceira novela de Duda na casa ('Malhação: Toda Forma de Amar' (2020) e 'Travessia' (2022)). Carioca da Vila da Penha, a atriz relembra que pegou rápido o sotaque baiano e se encantou com a região de Ilhéus, Bahia.

"O sul da Bahia é muito bonito, tem lugares lindos e uma questão cultural muito forte. Eu e o Fabinho (Fábio Lago, ator que interpreta o pai de Maria Santa, Venâncio) visitamos uma comunidadezinha chamada Urucutuca para conhecer o Bumba e foi incrível. O bom de ser ator é essa coisa de poder conhecer outras culturas".

Duda explica que consegui o papel depois de vários testes e não contou para ninguém sobre a possibilidade de estar no elenco de "Renascer". "Não queria criar expectativas porque é uma novela que todo mundo gosta muito, e se não passasse, seria aquela tristeza total". O teste foi com Humberto Carrão. "Ali, tive uma intuição de que seríamos nós dois. Passou um tempo, chegou o dia do resultado e quando recebi a resposta positiva, só conseguia chorar", conclui.

QUEM É MARIA SANTA

Maria Santa vive sob as rédeas do pai, Venâncio (Fabio Lago), um homem conservador que não deixa a filha sair de casa. É justamente no dia que tem autorização para acompanhar o bumba meu boi, festejo popular da região, que ela se apaixona por José Inocêncio.

Abandonada pelos próprios pais por acreditar que estava grávida após um beijo no rapaz e vivendo em pecado, ela é acolhida por Jacutinga (Juliana Paes), a cafetina da cidade, que se torna sua segunda mãe e, mais tarde, parteira de seus quatro filhos José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr.), José Venâncio (Rodrigo Simas) e João Pedro (Juan Paiva). Maria Santa morre logo depois de dar à luz o filho caçula, e Zé Inocêncio não aceita esse fim trágico.