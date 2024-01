SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rick Harrison, 58, astro do programa de TV "Pawn Stars", usou suas redes sociais neste domingo (21) para fazer uma homenagem ao filho, Adam Harrison, que morreu aos 39 anos no dia 19, em Las Vegas, devido a uma overdose.

O ator pediu privacidade. "Nossa família está extremamente triste com a morte de Adam. Pedimos privacidade enquanto estamos de luto com sua partida", dizia o comunicado.

Em seu Instagram, Rick compartilhou uma foto do filho. "Você sempre estará no meu coração. Te amo, Adam"

Rick também é pai de Corey e Jacob. Mais conhecido do público por aparecer com frequência no programa, Corey também se declarou ao irmão nas redes sociais postando uma foto de quando eles eram crianças: "Cara, que merda, sempre amarei você, Bubba", escreveu ele.

Adam morreu após ter uma overdose. A informação foi divulgada pelo TMZ e pela família dele.