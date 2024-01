SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um busto de bronze do escritor Nelson Rodrigues foi furtado neste final de semana no cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, onde ele foi enterrado em 1980.

A estátua fazia homenagem ao dramaturgo. Na imagem, ele aparece apoiando o rosto em uma das mãos diante de uma máquina de escrever. O peso é estimado da peça é 25 quilos.

Procurada, a Rio Pax, que administra o cemitério, não se pronunciou até a publicação desta reportagem. A Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou, em nota, que não houve acionamento para o caso na região.

O teatro de Nelson Rodrigues, que morreu devido a insuficiência cerebral, pôs em cena no Brasil a tragédia do cotidiano. Sua peça "Vestido de Noiva", de 1943, modernizou o teatro do país. Nos textos, temas banais, como ciúme e adultério, ganham o peso de uma tragédia grega com feições cariocas e suburbanas.