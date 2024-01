ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Record não fará uma nova temporada do Power Couple Brasil em 2024, mesmo tendo os direitos da produção. Cancelado em 2023 com a promessa de voltar ao ar neste ano, o formato não retornará a programação da emissora de Edir Macedo.

A reportagem apurou que a Record ainda tem vínculo com a Dori Media, empresa de Israel que é a dona do formato original do reality show.

Uma prova disto é que todas as referências ao Power Couple Brasil no Playplus, o serviço de streaming da Record, que conta com edições antigas de realities, novelas e outras produções da casa, seguem por lá.

Procurada pela reportagem, a Record negou o fim de contrato com a Dori Media, e reforçou que a atração segue no Playplus com edições antigas. No espaço então ocupado pelo Power Couple na programação de 2024, a Record vai produzir uma nova temporada de A Grande Conquista.

Ao todo, a Record já produziu seis temporadas do Power Couple Brasil. Elas foram apresentadas por Roberto Justus, Gugu (1959-2019) e Adriane Galisteu, que comandou o reality nos últimos dois anos.

O programa apresenta a vida de casais de celebridades em uma mansão enfrentando desafios que testam quão bem eles realmente se conhecem.

A cada semana, um casal era eliminado até que o último casal vencesse e ficassem o dinheiro acumulado durante o confinamento. Nomes famosos como Gretchen participaram da atração.

A atração nunca foi um grande estouro de audiência, e a temporada de 2023 foi cancelada após um prejuízo financeiro em 2022. Rodrigo Carelli, diretor de realities da Record, havia prometido um retorno para este ano, mas optou-se por manter o formato na gaveta.