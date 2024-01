Em Juiz de Fora, o projeto "Acupuntura Urbana" permanece com inscrições abertas para artistas até a próxima semana, segunda-feira (29), às 18h. A iniciativa visa promover intervenções artísticas pela cidade.

Segundo a Secretaria de Governo (SG) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), os certames contemplam intervenções em caminhos até as escolas, em escadões e em faixas de pedestres. As inscrições devem ser feitas pela plataforma "Prefeitura Ágil".

Caminhos

Este edital vai contemplar um artista ou coletivo que deve apresentar três projetos de artes visuais diferentes. A intervenção busca a pintura de trajetos em pontos estratégicos de alto fluxo e áreas de encontro próximas às escolas municipais e estaduais até os respectivos edifícios educacionais.

As propostas artísticas devem ter como referência a natureza, apresentando uma abordagem lúdica para despertar o interesse das crianças e permitir a participação ativa delas no processo. Cada candidato selecionado receberá R$ 10 mil para a execução dos projetos.

As instituições educacionais contempladas são: Escola Municipal Professor Augusto Gotardelo (Bairro Caiçaras), Escola Estadual Professor Lopes (Benfica) e Centro de Educação de Jovens e Adultos Doutor Geraldo Moutinho (Centro).



Escadões

Já esta modalidade busca contemplar um artista ou coletivo que deve realizar seis projetos de intervenções artísticas visuais. A proposta vai incorporar referências às artes minimalistas, explorando temáticas da primavera e integrando cores vibrantes e flores. O artista contemplado receberá R$ 20 mil para a execução das intervenções.

Os seis escadões escolhidos para receberem as intervenções estão situados na Avenida dos Andradas (próximo ao número 1111 A), no Centro; Rua Imaculada Conceição (junto ao número 105), no Bairro Dom Bosco; Rua São Mateus (ao lado do nº 1088), no Bairro São Mateus; Rua Belmiro Braga (em frente ao prédio número 132), no Bairro Alto dos Passos; Rua Professor Vilas Bouçadas (próximo à UBS e ao imóvel número 111), no Bairro Santos Dumont; e na Rua Antônio da Rocha Lima (próximo ao número 52), no Bairro Santa Efigênia.



Faixas de Pedestres

E neste edital, três propostas de intervenções artísticas visuais, abordando temas relevantes à sociedade e referenciando as artes minimalistas por meio de formas e cores, serão contempladas. Cada projeto receberá um investimento de R$ 10 mil.

As intervenções artísticas vão colorir o triângulo central e mais movimentado da cidade, recorte entre as avenidas Barão do Rio Branco, Presidente Itamar Franco e Getúlio Vargas, incluindo o recorte das mesmas.