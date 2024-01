SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gafe com o nome da repórter Zelda Mello voltou a acontecer na Globo. A âncora do SP1, Ana Paula Campos, que está substituindo Alan Severiano, chamou a repórter de "Zelda merda". A mesma confusão foi feita por William Waack há 23 anos no Jornal da Globo.

Ana Paula Campos se corrigiu rapidamente antes de chamar a repórter para entrar ao vivo em uma reportagem sobre construção de imóveis em Guaianases, bairro da zona leste de São Paulo.

Em 2001, William Waack trocou o sobrenome da repórter durante uma matéria sobre a morte do músico Marcelo Fromer, dos Titãs.

A gafe não passou batido nas redes sociais. "Zelda Mello não tem um dia de paz", comentou um internauta. "De novo a pobre da Zelda Melo sendo chamada de Zelda merda", lamentou outro.