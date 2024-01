SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O produtor William Orbit, que já trabalhou com Madonna, afirmou no Instagram que a cantora vem ao Brasil ainda este ano com a turnê "The Celebration Tour". Ele produziu o disco "Ray of Light", um dos mais importantes da carreira dela.

Orbit escreveu sobre ter vontade de produzir um novo disco para Madonna. "Só que com uma turnê até o outono [setembro no Brasil], com o Brasil agora na agenda, isso é improvável de acontecer. É muito difícil fazer shows todas as noites e dar tudo de si", disse.

A afirmação empolgou os fãs, que há meses questionam a cantora sobre uma vinda ao país. A última vez que ela se apresentou por aqui foi em 2012, com a "The MDNA Tour".

A atual turnê dela estreou em outubro, após a cantora ser internada por causa de uma infecção bacteriana grave. No show, ela celebra 40 anos de carreira com 47 músicas, 17 trajes de arquivo recriados e uma impressionante produção com mais de 600 luzes e 80 toneladas de equipamento.