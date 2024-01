Nesta segunda-feira (22), a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e a Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora (Liesjuf) anunciaram o retorno do Desfile das Escolas Campeãs, reunindo sete agremiações na Passarela do Samba no dia 13 de fevereiro, em Juiz de Fora.



Os desfiles competitivos foram confirmados para os dias 10 e 11 de fevereiro, sábado e domingo, enquanto a contagem de votos está marcada para 12 de fevereiro, segunda-feira, em horário e local a serem definidos pela Liesjuf.

Confira a nova ordem de desfiles competitivos e o horário de entrada de cada uma das 17 agremiações que participam da folia:

Fevereiro – Sábado (10)

| Grupo de Acesso II

20h - GRES Encantos da Vila



| Grupo de Acesso I

21h - GCRC Rosas de Ouro/Roseira da Zona Sul

22h - GRES União das Cores

23h - GRACES Vale do Paraibuna

0h - GRES Mocidade do Progresso

1h - GRES Partido Alto

2h - GRES Unidos do Ladeira



Fevereiro – Domingo (11)

| Grupo Especial

21h - GCRC União de Santa Luzia

22h10 - GRES Feliz Lembrança

23h10 - GRACES Real Grandeza

00h10 - GRES Rivais da Primavera

01h10 - GRAC Mocidade Alegre

02h10 - GRES Unidos das Vilas do Retiro

03h10 - ACRES Turunas do Riachuelo



Fevereiro – Segunda-feira (12)

| Contagem dos votos (local e horário a serem definidos pela Liesjuf)



Fevereiro – Terça-feira (13)

| Grupo das Escolas Mirins (desfile não competitivo)

16h - GRACES Império da Torre

17h - ACRES Mocidade do Amanhã

18h - GRACES Herdeiros da Vila



| Desfile das Campeãs

19h30 - Campeã do Grupo de Acesso II

20h30 – Terceiro lugar do Grupo de Acesso I

21h30 - Segundo lugar do Grupo de Acesso I

22h30 - Primeiro lugar do Grupo de Acesso I

23h30 – Terceiro lugar do Grupo Especial

00h30 – Segundo lugar do Grupo Especial

01h30 – Primeiro lugar do Grupo Especial



Tags:

Cultura | Desfile das Campeãs | Grupo especial | Mocidade Alegre